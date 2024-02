Putin o ataku na nasz kraj. Polacy zabrali głos

Tucker Carlson zdecydował się przeprowadzić wywiad z Władimirem Putinem. Od samego początku rozmowa budziła wielkie kontrowersje, ale ostatecznie były dziennikarz Fox News wyemitował wywiad na swojej stronie internetowej. W Polsce najwięcej emocji wzbudziła wypowiedź Putina o potencjalnym ataku na nasz kraj. Prezydent Rosji zastrzegł, że to absolutnie wykluczone. Prezydent Rosji kilkukrotnie wspomniał o Polsce. Jak stwierdził, Ukraina otrzymała tereny, które wcześniej należały do Węgier i Polski. Jak przekonywał, Rosja nie ma żadnych roszczeń wobec Polski czy Łotwy ani wobec jakiegokolwiek innego kraju. Jednak - rosyjskie wojska mogłyby zostać wysłane do naszego kraju, jeśli to Rosja zostałaby zaatakowana - stwierdził Putin. Czy jednak w słowa zbrodniarza wojennego można wierzyć?

- Władimir Putin powiedział, że mógłby wysłać żołnierzy do Polski tylko wtedy, gdy nasz kraj zaatakuje Rosję. Czy zgadza się pan/i, że to zmniejsza obawy przed atakiem Rosji na Polskę? - zapytali respondentów ankieterzy IBRiS. 28,7 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie się nie zgadza, a 19,1, że raczej się nie zgadza. Przeciwnego zdania było 32,2 proc. ankietowanych, przy czym 15,6 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie się zgadza, a 16,6 proc., że raczej się zgadza.

