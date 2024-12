i Autor: JACEK DOMINSKI/REPORTER

skandaliczne zachowanie

Pułkownik SOP napadł na ratowników medycznych. Cezary Tomczyk mówi o konsekwencjach

Do zaskakującej sytuacji doszło w centrum Warszawy. Do leżącego na chodniku mężczyzny, który krwawił, miał uraz głowy i nosa, wezwana została pomoc. Gdy ratownicy medyczni przybyli na miejsce, poszkodowany rzucił się na nich! Okazało się, że był pod wpływem alkoholu, a co więcej, to funkcjonariusz SOP.