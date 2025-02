PSL w żałobie. Odszedł wieloletni poseł. "Jego odejście to wielka strata"

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszego kol. Ryszarda Stanibuły - członka Polskiego Stronnictwa Ludowego, Posła na Sejm II, III i IV kadencji. Ryszard był osobą, która swoją postawą i działaniami inspirowała wielu, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w sercach tych, którzy mieli zaszczyt go poznać. Jego odejście to wielka strata dla nas wszystkich. Spoczywaj w pokoju - napisał Hetman.