SEDNO SPRAWY

PSL razem do wyborów w Agrounią? Kosiniak-Kamysz zabrał głos

jot 10:38

W rozmowie z Władysławem Kosinikiem-Kamyszem padło pytanie: - Agrounią PSL ręka w rękę do wyborów to możliwe? Lider PSL odparł: - Rozmawiamy, złożyliśmy nawet wspólnie ustawę o dopłatach do nawozów tylko mówiliśmy, nie dopłaty do hektara tylko dopłaty do tony, dużo lepsze rozwiązanie. Razem z Michałem Kołodziejczakiem składaliśmy kwiaty w przeddzień Święta Niepodległości przed pomnikiem Bartosza Głowackiego w Racławicach, przecież to było takie symboliczne wezwanie do wspólnoty narodowej do współpracy w sprawie bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa żywnościowego więc tych punktów wspólnych jest dużo. Na proteście na przykład tym organizowanym w Chełmie też byli nasi przedstawiciele, zabierali głos.