Przyśpieszone wybory do Sejmu. Człowiek Dudy zaskakuje

Senat wybrał marszałka. Kidawa Błońska: "jesteśmy tu po to, by budować przyszłość bezpieczną"

Po wyborach sytuacja jest jasna: PiS, mimo że zdobyło największą liczbę mandatów, raczej nie stworzy większości w Sejmie i przejdzie do opozycji. Nowym premierem niemal na pewno zostanie Donald Tusk, którego popiera Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica. 13 listopada Sejm zdecydował, że pracami parlamentu pokieruje Szymon Hołownia, który będzie pełnił tę funkcję rotacyjnie. Przy okazji Sejm był przeciw kandydaturze Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałek Sejmu, co politycy PiS przyjęli z wielką dezaprobatą. Zdaniem Marcina Mastalerka, pierwsze posiedzenie nowego Sejmu miało bardzo symboliczny charakter.

- Wczoraj Donald Tusk osiągnął wielki sukces. Zakończył marzenia Szymona Hołowni o prezydenturze. Tak rozegrał te sprawy, że rękoma Szymona Hołowni doprowadził do tego, że Sejm będzie elementem wielkiej awantury - podkreślił Mastalerek. - Szymon Hołownia wychodzi i mówi tak: będą nowe standardy w Sejmie, po czym nie jest przegłosowany wicemarszałek, na którego partię głosowało ponad 7 mln ludzi - podkreślił szef Gabinetu prezydenta w TVN24. Jak dodał, może to oznaczać, że lider PO szykuje się do walki o elektoraty Trzeciej Drogi i Lewicy, a to może oznaczać niepełną kadencję parlamentu.

- On nie zaakceptuje sytuacji takiej jaka jest dziś, że musi się dogadywać z PSL-em, Trzecią Drogą, Polską 2050, Lewicą. On będzie chciał wykorzystać swoje zdolności, swoją wiedzę, swoje doświadczenie do tego, żeby przejmować jak najwięcej władzy. To się może skończyć wcześniejszymi wyborami parlamentarnymi w Polsce - powiedział Marcin Mastalerek.