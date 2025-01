i Autor: mat. prasowe

Przetasowanie Platformy Obywatelskiej w dużym mieście. "Fatalna decyzja”

Zarząd Regionu Łódzkiego PO podjął uchwałę o powołaniu dodatkowych 7 kół na terenie Łodzi. Do tej pory członkowie PO z tego miasta byli skupieni w jednym kole, na którego czele stała Hanna Zdanowska. "Zarówno dotychczasowi członkowie jak i nowe środowiska chcą wzmocnić łódzką Platformę, co zostało jednogłośnie zaakceptowane ". To uzasadnienie może być jednak dobrą miną do złej gry.