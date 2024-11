Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 20.11.2024

Przemysław Czarnek może być kandydatem PiS na prezydenta. Zdradza nam o czym rozmawia z prezesem PiS: "Zna mnie na wylot"

Czarnek, Bocheński, Nawrocki to politycy, których kierownictwo PiS rozważa w kontekście przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Były minister edukacji mówi nam, że właśnie dlatego regularnie rozmawia w ostatnim czasie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - Jeśli rozmawiam z panem prezesem to rozmawiam przede wszystkim o sobie. Pyta głównie o przeróżne rzeczy dotyczące samej kampanii wyborczej. Moją przeszłość pan prezes dokładnie zna więc nie musi o to pytać - podkreślał w "Sednie Sprawy"