Prezydent wyraził zgodę, by Piotr Serafin był polskim kandydatem na komisarza UE

Kandydatura Piotra Serafina na wysokie stanowisko we władzach Unii Europejskiej

Do wpisu informującego o decyzji prezydenta, KPRP dołączyła zdjęcie pisma premiera Donalda Tuska do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym szef rządu przedkłada propozycję kandydatury Serafina na stanowisko członka Komisji Europejskiej.

We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że Serafin jest polskim kandydatem na stanowisko komisarza UE ds. budżetu. Zastrzegł, że decyzja, jaka teka przypadnie komisarzowi z Polski, zależy od przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen. W piątek Tusk poinformował, że kilka dni temu rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o współpracy w polityce zagranicznej i był „zbudowany” podejściem prezydenta.

Przyszły komisarz UE ds. budżetu będzie odpowiadał za przygotowanie projektu siedmioletniej perspektywy finansowanej UE na lata 2028-34.

Serafin był szefem gabinetu Tuska w latach 2014-19, gdy Tusk przewodniczył Radzie Europejskiej. Wcześniej, od 2012 do 2014 r., zajmował stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ, w latach 1999-2010 r. pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W grudniu ub.r. Serafin objął obowiązki stałego przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Piotr Serafin – doświadczenie w UE

W grudniu zeszłego roku Serafin objął stery Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

O tym, że to Serafin będzie kandydatem Polski na unijnego komisarza, poinformował we wtorek premier. Tusk wskazał, że funkcja komisarza ds. budżetu daje możliwość współpracy i wpływania na różne decyzje we wszystkich dziedzinach życia w Europie. "Każdy komisarz musi liczyć się z tym komisarzem, który odpowiada za budżet. Będzie to miało - jeśli oczywiście się uda - (...) bezpośrednie znaczenie (...), jeśli chodzi o pewne konsekwencje finansowe" - zasygnalizował premier.