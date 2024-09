Marcin Kierwiński został oficjalnie powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi, będzie członkiem rządu. Zmian w składzie rady ministrów dokonał prezydent Andrzej Duda. - W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu za przyjęcie nominacji i podjęcie się trudnego zadania pomocy ludziom poszkodowanym w powodzi; to poważna, propaństwowa i proobywatelska postawa - mówił w czwartek (26 września) prezydent.

Bardzo dziękuję, że pan minister przyjął tę nominację, bo złożył pan minister mandat do Parlamentu Europejskiego. Mandat z wyboru, po to, żeby objąć tę funkcję, żeby pomagać ludziom. Jestem za to w imieniu Rzeczypospolitej wdzięczny. Myślę, że byliby tacy, którzy by tego nie zrobili, bo były już takie przypadki, że politycy odmawiali złożenia mandatu do PE i nie podejmowali funkcji w polskim rządzie. Pan minister to zrobił w sprawie bardzo ważnej, bardzo trudnej, ale bardzo ważnej społecznie. I bardzo ważnej także i państwowo - powiedział Andrzej Duda.

W czasie powołania premier Donald Tusk sam przyznał, że to właśnie Kierwiński do niego zadzwonił z wieścią, że chce pomóc: - Od początku wiedział, że wraca w przyspieszonym trybie nie do Warszawy, ale do miejsc, które wymagają pomocy. Za tę deklarację dziękuję, panie ministrze.

Marcin Kierwiński pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi

Przypomnijmy, że w piątek (20 września) w południe premier Donald Tusk poinformował, że Marcin Kierwiński będzie pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi. Kierwiński zgodził się zrzec mandatu europosła i wejść w skład rządu. Szef rządu podkreślił, że Marcin Kierwiński ma wykształcenie techniczne, a także doświadczenie samorządowe oraz w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Już na drugi dzień po ogłoszeniu tej kandydatury Marcin Kierwiński uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Marcin Kierwiński: wykształcenie, doświadczenie

Marcin Kierwiński był posłem od 2011 r. W okresie od lutego do listopada 2015 był sekretarzem stanu w KPRM i szefem gabinetu politycznego premier Ewy Kopacz. Od 2020 r. jest sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej. 13 grudnia 2023 r. prezydent Andrzej Duda powołał go na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. W maju tego roku Kierwiński złożył rezygnację z funkcji. W czerwcowych wyborach do PE zdobył mandat europosła