Prezydent Nawrocki w Davos: "Wierzę w polskich żołnierzy". Czy Europa jest gotowa na samodzielną obronę?

Nawrocki o obronności Europy: "Wierzę w polskich żołnierzy"

W trakcie debaty prezydent Karol Nawrocki podkreślał konieczność zwiększania wydatków na obronność przez kraje NATO. Zwrócił uwagę, że wiele państw Sojuszu Północnoatlantyckiego nadal nie spełnia tych zobowiązań. Zapytany o uzależnienie Europy od dostaw z USA, prezydent Nawrocki zapewnił o sile polskiej suwerenności.

„Rozumiem to pytanie, ale chciałbym zapewnić, że nasza polska niezależność i suwerenność są bardzo silne. Przede wszystkim wierzę w polskich żołnierzy” – powiedział.

Polski prezydent podkreślił również rolę dyplomacji jako elementu gwarancji bezpieczeństwa.

„Czujemy, że jesteśmy krajem silnym, ale wierzymy też w dyplomację, w naszą współpracę w NATO i z UE. Dyplomacja jest elementem gwarancji bezpieczeństwa. To, co my możemy zrobić jako Polska i co robią nasi przyjaciele, to zwiększenie budżetu na obronność” – dodał.

Lekcje z przeszłości i relacje transatlantyckie

Prezydent Nawrocki odniósł się także do błędów Europy sprzed 2022 roku i po nim, wskazując na potrzebę jedności. Podkreślił rolę Donalda Trumpa, który „przekonywał europejskich partnerów, że musimy się zjednoczyć”.

W kontekście solidarności europejskiej i budowania dobrych relacji transatlantyckich, prezydent Nawrocki zaznaczył: „Jest konieczność solidarności w Europie, ale jest też konieczność, by budować dobre relacje transatlantyckie”.

W debacie głos zabrał także prezydent Finlandii Alexander Stubb, który z przekonaniem stwierdził, że Europa bezwzględnie może się bronić, nawet bez Amerykanów. Jako przykład podał Finlandię, która posiada pobór i zdolność zmobilizowania 280 tysięcy żołnierzy w ciągu paru tygodni, a wraz z Polską dysponuje największą artylerią w Europie.

Minister finansów Andrzej Domański, również obecny w Davos, wypowiedział się na temat gróźb wprowadzenia ceł karnych przez USA, podkreślając, że UE powinna zająć stanowcze stanowisko, choć deeskalacja napięć byłaby preferowaną drogą.

