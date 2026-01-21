Prezydent Nawrocki w Davos: "Wierzę w polskich żołnierzy". Czy Europa jest gotowa na samodzielną obronę?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-21 10:45

W styczniu 2026 roku, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, prezydent Karol Nawrocki wziął udział w kluczowej debacie „Czy Europa jest w stanie się obronić?”. Wraz z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte i prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem, polski prezydent mierzył się z palącymi pytaniami o przyszłość bezpieczeństwa kontynentu. Tego samego dnia swoje specjalne wystąpienie wygłosił również prezydent USA Donald Trump, co dodatkowo podniosło rangę wydarzenia.

Karol Nawrocki jedzie do Berlina. Prezydent spotka się z kancelrzem. Reparacje wojenne głównym tematem rozmów

i

Autor: AKPA
  • W styczniu 2026 roku prezydent Karol Nawrocki wziął udział w kluczowej debacie o obronności Europy podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
  • Nawrocki podkreślił konieczność zwiększania wydatków na obronność i zapewnił o sile polskiej suwerenności, mówiąc: „Wierzę w polskich żołnierzy”.
  • Prezydent zaznaczył, że Europa popełniła błędy i musi budować dobre relacje transatlantyckie, a Donald Trump „przekonywał europejskich partnerów, że musimy się zjednoczyć”.

Nawrocki o obronności Europy: "Wierzę w polskich żołnierzy"

W trakcie debaty prezydent Karol Nawrocki podkreślał konieczność zwiększania wydatków na obronność przez kraje NATO. Zwrócił uwagę, że wiele państw Sojuszu Północnoatlantyckiego nadal nie spełnia tych zobowiązań. Zapytany o uzależnienie Europy od dostaw z USA, prezydent Nawrocki zapewnił o sile polskiej suwerenności.

Czarnek modli się za Giertycha i mówi o pomyśle Rady Pokoju.Czy to nowy porządek świata?

„Rozumiem to pytanie, ale chciałbym zapewnić, że nasza polska niezależność i suwerenność są bardzo silne. Przede wszystkim wierzę w polskich żołnierzy” – powiedział.

Polski prezydent podkreślił również rolę dyplomacji jako elementu gwarancji bezpieczeństwa.

„Czujemy, że jesteśmy krajem silnym, ale wierzymy też w dyplomację, w naszą współpracę w NATO i z UE. Dyplomacja jest elementem gwarancji bezpieczeństwa. To, co my możemy zrobić jako Polska i co robią nasi przyjaciele, to zwiększenie budżetu na obronność” – dodał.

Lekcje z przeszłości i relacje transatlantyckie

Prezydent Nawrocki odniósł się także do błędów Europy sprzed 2022 roku i po nim, wskazując na potrzebę jedności. Podkreślił rolę Donalda Trumpa, który „przekonywał europejskich partnerów, że musimy się zjednoczyć”. 

W kontekście solidarności europejskiej i budowania dobrych relacji transatlantyckich, prezydent Nawrocki zaznaczył: „Jest konieczność solidarności w Europie, ale jest też konieczność, by budować dobre relacje transatlantyckie”.

W debacie głos zabrał także prezydent Finlandii Alexander Stubb, który z przekonaniem stwierdził, że Europa bezwzględnie może się bronić, nawet bez Amerykanów. Jako przykład podał Finlandię, która posiada pobór i zdolność zmobilizowania 280 tysięcy żołnierzy w ciągu paru tygodni, a wraz z Polską dysponuje największą artylerią w Europie.

Minister finansów Andrzej Domański, również obecny w Davos, wypowiedział się na temat gróźb wprowadzenia ceł karnych przez USA, podkreślając, że UE powinna zająć stanowcze stanowisko, choć deeskalacja napięć byłaby preferowaną drogą.

Polityka SE Google News
Karol Nawrocki z małżonką w USA. Tak przyjęto ich w Doleystown
65 zdjęć
ZIOBRO STRACI TYSIĄCE ZŁOTYCH! Scheuring-Wielgus: TO TCHÓRZ I FUJARA BEZ HONORU | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy Twoim zdaniem Europa jest w stanie skutecznie obronić się bez wsparcia Stanów Zjednoczonych?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DAVOS
KAROL NAWROCKI