Prezydent Duda w amerykańskiej Częstochowie. Dostał wspaniały prezent. Mamy zdjęcia

Tu spoczywa serce Paderewskiego

Sanktuarium położone w pobliżu Doylestown w stanie Pensylwania to od lat jedno z najważniejszych miejsc dla amerykańskiej Polonii. W świątyni znajduje się nie tylko replika obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, ale też serce premiera Polski i wielkiego pianisty, popularnego bardzo w USA, Ignacego Jana Paderewskiego. To tu we Mszy Świętej razem z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych uczestniczył Andrzej Duda. Od Paulinów, którzy opiekują się sanktuarium w Doylestown, podobnie jak tym na Jasnej Górze, prezydent otrzymał ikonę z wizerunkiem Maryi.

Trump o Dudzie: "Mój wielki przyjaciel"

W Doylestown miał być też Donald Trump. jednak wizyta byłego prezydenta USA i kandydata na też urzą ostatecznie jednak została odwołana. -Mój wielki przyjaciel, polski prezydent Andrzej Duda, jest w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, aby oddać hołd i upamiętnić odważnych bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej - napisał Donald Trump. Do wpisu dołączył nagranie fragmentu swojego przemówienia sprzed pomnika Powstania Warszawskiego z 2017 r.

Sanktuarium w Doylestown jest ważnym miejscem spotkań i pielgrzymek dla Polonii z Pensylwanii i okolicznych stanów. Pensylwania, gdzie 5 proc. ludności to osoby polskiego pochodzenia, jest postrzegana jako jeden z najważniejszych stanów dla losów wyborów prezydenckich. O głosy Polonii tam i w innych kluczowych stanach, w tym Michigan i Wisconsin, zabiegają obydwie partie.