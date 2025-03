i Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS Andrzej Duda w Sejmie

z ostatniej chwili

Prezydent Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę incydentalną. Co to oznacza?

Minister z kancelarii prezydenta, Małgorzata Paprocka przekazała: - Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy incydentalnej. Oznacza to, że ustawa wróci z powrotem do Sejmu. Wniosek prezydenta można odrzucić większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.