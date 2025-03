Prezydent Andrzej Duda z okazji Dnia Kobiet: "Uśmiechu i pogody ducha"

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

Prezydent życzy poczucia samorealizacji

Z samego rana na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta ukazały się życzenia z okazji 8 marca i Dnia Kobiet. - Składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby we wszystkich podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych zawsze znajdowały Panie radość, satysfakcję i poczucie samorealizacji. Dobrego zdrowia, pomyślności, uśmiechu i pogody ducha! - czytamy w mediach społecznościowych.

Kto wymyślił Dzień Kobiet?

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony współcześnie 8 marca, swoją pierwszą odsłonę miał jeszcze w 1909 r. Musiało jednak minąć 15 kolejnych lat, zanim na stałe wpisał się w kalendarz polskich tradycji. Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowano w 1909 r. i to wcale nie 8 marca, ale 28 lutego. Wtedy to – jak przypomniała politolożka Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska - Socjalistyczna Partia Ameryki (Socialist Democratic Party of America) postanowiła celebrować w Stanach Zjednoczonych Narodowy Dzień Kobiet. Zwykło się uważać, że miał to być hołd złożony dla upamiętnienia strajku tamtejszych włókniarek, ale – konkluduje Leszczyńska-Wichmanowska – była to „wyłącznie próba ideologizowania” święta, które tak naprawdę miało inne, w dodatku dwojakie korzenie. Po pierwsze było odpowiedzią na marsze kobiet z lat 1857 i 1908, a po drugie – próbą zwrócenia uwagi mężczyzn na to, że kobiety pracują w skandalicznych warunkach, zaś w dodatku nie mają nawet praw wyborczych.

Z okazji #DzieńKobiet składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby we wszystkich podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych zawsze znajdowały Panie radość, satysfakcję i poczucie samorealizacji. Dobrego zdrowia, pomyślności, uśmiechu i… pic.twitter.com/2RMgf2LjKd— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 8, 2025

SZYMON HOŁOWNIA I ANTONI DUDEK | DUDEK O POLITYCE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.