"Prezes został wrobiony" i "partia może się rozpaść"?! Powalające doniesienia o PiS

W środę wieczorem doszło do kolejnego już głosowania na marszałka województwa małopolskiego. Pomimo faktu, że Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość w tamtejszym sejmiku, forsowany przez Jarosława Kaczyńskiego kandydat po raz drugi nim nie został. Łukasza Kmitę poparło tym razem 17 radnych (większość wynosi 20), a 19 zagłosowało przeciw. Oznacza to, że dwóch samorządowców z PiS oddało głosy nieważne, a jeden głosował przeciwko. Jedna radna nie przyszła na sesję. - Nastąpiła zdrada ideałów Prawa i Sprawiedliwości - mocno ocenił sam Kmita.

Gdy w maju Kmita również przepadł w głosowaniu, Jarosław Kaczyński wymienił szefa PiS w regionie. Byłego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka zastąpił właśnie Kmitą. - Nie ma wątpliwości, że to zadziałało na przeciwników Kmity jak płachta na byka. Zwłaszcza że forsuje go były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a zwalcza ekipa byłej premier Beaty Szydło - czytamy. - Prezes Kaczyński został wrobiony przez Terleckiego. Kmita jest niewybieralny - podkreślił jeden z polityków w rozmowie z portalem.

Prezes PiS może czuć się oszukany, ponieważ goszcząc we wtorek w Krakowie miał usłyszeć, że "wszystko jest dogadane" i środowe głosowanie zakończy się sukcesem. Stało się inaczej. - Jeśli prezes będzie dalej upierał się przy Kmicie, partia w Małopolsce może się rozpaść. Kmita jako wojewoda napsuł krwi części radnych. Niejednego traktował wręcz jak psa, ręki nie podawał, a teraz prosi ich o wsparcie. Jak przejmował urząd wojewody od swojego poprzednika Piotra Ćwika, który przecież też jest z PiS, to zrobił taką czystkę, jak gdyby odbijał jakiś bastion Platformy - miał zdradzić jeden z działaczy partii.

Inny rozmówca portalu podkreślił, że Łukasz Kmita próbował dowiedzieć się wśród partyjnych kolegów, jaki jest problem z jego kandydaturą. - Dostał odpowiedź, że on sam jest fundamentalnym problemem i jak zrezygnuje, to problem zniknie. Takie są u nas teraz relacje - przyznał.

Małopolska jest ostatnim województwem, w którym nie wybrano władz. Jeśli nie stanie się to do 8 lipca, odbędą się nowe wybory do tamtejszego sejmiku.

