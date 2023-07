Kaczyński: Wszyscy, którym możemy ufać, będą mogli znaleźć się w korpusie kontrolującym wybory

Joe Biden znowu leci do Europy. Czy odwiedzi też Polskę? Już wszystko jasne

To może być pakt przeciw Platformie

Prezes Jarosław Kaczyński mówił na spotkaniu z klubami "Gazety Polskiej" o konieczności obserwowania głosowania w wyborach i procesu liczenia głosów, ale także "tego wszystkiego, co dzieje się wokół".- Nasi przeciwnicy są zdeterminowani i są gotowi na wszystko. Łgają, łgają i jeszcze raz łgają. Tworzą obraz Polski, której nie ma, nie ma niczego takiego, jak Polska opisywana przez Donalda Tuska - powiedział prezes PiS i zapowiedział, że "najbardziej brutalne i skierowane personalnie" kłamstwa znajdą się w sądach.

W ocenie Jarosława Kaczyńskiego, jego formacja może przegrać wybory tylko przez kłamstwo. - Jeżeli do odpowiedniej części Polaków dotrze prawda, to wynik wyborów jest na naszą korzyść przesądzony - dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości. I jak dodał: - Wszyscy, którym możemy ufać, mogą się w tym wielkim korpusie (kontrolującym wybory) znaleźć - powiedział prezes PiS. Zaznaczył, że muszą to być dziesiątki tysięcy ludzi. - Będzie przy tym zbudowana taka machina i relacji międzyludzkich, i odpowiednie aplikacje, które pozwolą na błyskawiczne komunikowanie się, jeżeli tylko gdzieś następowałyby jakieś niedobre wydarzenia - podkreślił prezes Kaczyński.

Sonda Czy Zjednoczona Prawica wygra najbliższe wybory? TAK NIE Wszystko mi jedno