Lista zasług Jana Pawła II jest niewyczerpana i dla świata, i dla Polski. A jakie są zasługi osób go oczerniających? Dowodów na to, że Jan Paweł II podejmował walkę z niegodziwościami w Kościele jest mnóstwo, dowody na to, że czyny takie ignorował, są żadne, albo bardzo, bardzo wątpliwe. Uderza się w niego np. zeznaniami człowieka bezpieki, UB-eka. Te ataki na papieża Polaka wpisują się w szerszy kontekst cywilizacyjny. Wychodzą bowiem ze środowisk, które w miejsce tradycji, kultury i normalności, chcą zaaplikować nam rewolucję, wywracająca do góry nogami dotychczasowe życie większości społeczeństwa.