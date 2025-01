i Autor: materiały prasowe

80. rocznica wyzwolenia

Premier Izraela: Walka z antysemityzmem to obowiązek całego świata

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w mocnym wystąpieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu wezwał "wszystkie cywilizowane narody" do bezkompromisowej walki z antysemityzmem. "Hamas to nowi naziści, a my ich pokonamy raz na zawsze" – podkreślił, nawiązując do największego w historii Izraela zamachu terrorystycznego z 7 października 2023 roku.