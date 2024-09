Tusk zapowiada: Rząd gotowy na natychmiastową pomoc powodzianom – miliard złotych już czeka!

Hołownia wzywa do pilnego posiedzenia Sejmu! Powódź pustoszy Polskę, potrzebne natychmiastowe działania!

Premier zapowiedział, że rząd podejmie wszelkie niezbędne kroki, by pomóc ludziom dotkniętym przez żywioł. Tusk osobiście udał się do Wrocławia, aby na miejscu koordynować działania ratunkowe. W stolicy Dolnego Śląska powstało centrum kryzysowe, które będzie informować o sytuacji kilka razy dziennie. Premier obiecał, że rząd na bieżąco będzie przekazywał informacje, aby uniknąć chaosu i dezinformacji. Jednym z najważniejszych punktów konferencji było przypomnienie o konieczności szybkiej ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią. „Proszę, nie lekceważcie apeli straży pożarnej ani służb ratunkowych. Gdy zostaniecie wezwani do ewakuacji, nie zwlekajcie!” – zaapelował Tusk. Rząd zapewnia, że w sytuacjach zagrożenia życie mieszkańców jest priorytetem.

Unia Europejska i międzynarodowa pomoc w gotowości

W trakcie konferencji Tusk poinformował, że Polska otrzyma wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, które zostanie wykorzystane w walce ze skutkami powodzi. Dodał też, że inne kraje, w tym Ukraina i Wielka Brytania, zaoferowały swoją pomoc. „Na razie dodatkowy sprzęt nie jest nam potrzebny, ale jeśli sytuacja się pogorszy, na pewno skorzystamy z tej pomocy” – zapewnił premier.

Premier zapowiedział, że w poniedziałek odbędą się rozmowy z przywódcami Słowacji, Czech i Austrii na temat współpracy w zakresie walki z powodzią. Tusk zaznaczył, że jeśli zajdzie taka potrzeba, rząd natychmiast wprowadzi dodatkowe środki pomocowe, aby wesprzeć poszkodowanych, bez zbędnych opóźnień.

- Tak, jak zapowiadałem, zwróciłem się do ministra finansów, w tej chwili mamy zapewnioną rezerwę na rzecz ludzi i miejsc ogarniętych powodzią w wysokości 1 mld zł - powiedział Tusk.

Rząd deklaruje pełną przejrzystość działań. Tusk podkreślił, że wszystkie informacje będą dostarczane regularnie, aby uniknąć nieporozumień i dezinformacji. Premier podziękował również służbom ratunkowym za ich dotychczasową pracę i zachęcił mieszkańców do współpracy w tych trudnych chwilach. Na zakończenie premier zapewnił, że w razie potrzeby rząd wprowadzi dodatkowe środki wsparcia dla osób dotkniętych powodzią i zrobi to bez zbędnej zwłoki.

„Mamy do dyspozycji cały katalog narzędzi pomocowych, a część z nich już działa. Nie trzeba zwoływać nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu – możemy działać na podstawie obecnego prawa” – dodał Tusk.

