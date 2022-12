Prawie połowa Polaków wierzy w ochronę nieba. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony po tragedii w Przewodowie. Pytanie do respondentów brzmiało: "Czy Twoim zdaniem 'polskie niebo' jest dobrze chronione przez system obrony powietrznej?". W odpowiedzi na zadane pytanie prawie połowa badanych stwierdziła, że niebo nad Polską jest bezpieczne. Aż 37,2 proc., respondentów wskazało odpowiedź "raczej tak", a 11,3 proc. ankietowanych - "zdecydowanie tak". 22,9 proc. badanych uważa, że niebo nad Polską "raczej nie jest" dobrze chronione, według 10,7 proc. ankietowanych "zdecydowanie nie jest".

Rakieta spadła na Przewodów

Przypomnijmy, że w minionym tygodniu we wtorek ok. 15:40 na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów spadł pocisk. Zginęło wówczas dwóch obywateli Polski. Pierwsze nieoficjalne doniesienia nie dawały odpowiedzi, czy rakieta została wystrzelona przez Rosjan w ramach zmasowanego ataku na ukraińskie cele. Spekulacje uciął jednak prezydent Andrzej Duda: - Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę - mówił Andrzej Duda. Prezydent RP przyznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pocisk, który spadł na wieś Przewodów to rakieta ukraińskiej obrony.

