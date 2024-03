Wiemy, gdzie może stanąć pomnik Andrzeja Leppera. Decyzja należy teraz do Hołowni

Beata Urbańska kandydatką na prezydentkę Poznania

W piątek, 1 marca Lewica ogłosiła kandydatkę na urząd prezydenta Poznania. Jest nią Beata Urbańska. To jedyna kobieta ubiegająca się na to stanowisko. Jest szefową Lewicy w Poznaniu. W latach 2010-2018 była miejską radną. Dwukrotnie bezskutecznie ubiegała się o mandat poselski, w 2019 i 2023 roku.

Kto wystartuje do Rady Miasta?

Oprócz kandydatki na włodarza miasta, ogłoszono także "jedynki" na listach Lewicy do Rady Miasta Poznania. Są nimi: Dorota Bonk-Hammermeister, Halina Owsianna, Beata Urbańska, Tomasz Lewandowski, Bartłomiej Stroiński i Paweł Sowa. To oni pociągną listy Lewicy. W mijającej kadencji partia ma dwoje radnych.

Plany Lewicy wobec Poznania

Beata Urbańska, jako liderka Lewicy przedstawiła program partii dla Poznania: - Równość to przede wszystkim równy dostęp do jakości usług, do mieszkań, żłobków, przedszkoli. O taką równość walczyłam jako radna przez dwie kadencje, a dzisiaj chce walczyć jako prezydentka miasta Poznania - powiedziała szefowa Lewicy w stolicy Wielkopolski.