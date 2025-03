Posłanka Żukowska: Prokurator Wrzosek powinna być odsunięta od afery "dwóch wież"

Śmierć Barbary Skrzypek po przesłuchaniu

Po śmierci byłej współpracownicy prezesa PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że złoży wnioski do prokuratury dotyczące prokurator Ewy Wrzosek, która przesłuchiwała Barbarę Skrzypek. Posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska uważa wszelkie zarzuty wobec prokurator za bezzasadne. - Każde przesłuchanie jest sytuacją stresującą, więc nie dopatrywałabym się jakiegoś bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, bo to byłaby teoria spiskowa - mówi "Super Expressowi".

Prokurator Wrzosek po fali gróźb: "Wystąpiłam z wnioskiem o zapewnienie ochrony"

- Jeżeli chodzi o aspekt polityczny, to niewątpliwie źle się stało, że akurat sprawę „dwóch wież” prowadzi pani prokurator Ewa Wrzosek. Gdyby to był prokurator, powiedzmy mniej medialny, to trudniej by było PiS uprawiać wokół sprawy hucpę i nagonkę. Nie rozumiem decyzji szefa Prokuratury Okręgowej, że tę sprawę powierzył akurat prokurator Wrzosek. Osoby, które były szykanowane przez PiS mogą być dziś oskarżane o chęć dokonania odwetu, chociaż postępują zgodnie z literą prawa. Chodzi mi o zasadę bezstronności, jaka obowiązuje w przypadków sędziów, którzy nie orzekają np. wobec osób, z którymi są spokrewnieni - podkreśla Anna Maria Żukowska.

"Sprawa powinna być przekazana innemu śledczemu"

- Kiedy analizowana sprawa dotyczy osobiście Jarosława Kaczyńskiego, prokurator Wrzosek może nie być obiektywna. Wydaje mi się więc, że pani Ewa Wrzosek powinna zostać odsunięta od prowadzenia tej sprawy. Tak będzie lepiej dla dobra śledztwa i wiarygodności prokuratury, ta sprawa powinna być przekazana innemu śledczemu. Tak będzie lepiej także dla higieny psychicznej prokurator Wrzosek - dodaje posłanka.

Innego zdania jest mecenas i sędzia PKW Ryszard Kalisz, który w "Expressie Biedrzyckiej" podkreślił, że prokurator Ewa Wrzosek nie powinna była zajmować się aferą "dwóch wież", ale mleko już się rozlało. Teraz nie powinna rezygnować ze śledztwa, nie tylko dlatego, że w tej konkretnej sprawie dużą wiedzę. - Rezygnacja oznaczałaby, że jest winna, a moim zdaniem zrobiła wszystko z zasadami i nie można jej obwiniać za śmierć Barbary Skrzypek – powiedział Kalisz.

