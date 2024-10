i Autor: Shutterstock; Jacek Dominski/REPORTER

Tusk nie chce być prezydentem

Posłanka PO o decyzji premiera: "Odetchnęłam z ulgą. Jest niezastąpiony"

W Platformie Obywatelskiej prawie wszystko jest już jasne. Donald Tusk (67 l.) poinformował, że nie weźmie udziału w wyścigu o najwyższy urząd w państwie, a to oznacza, że w grze pozostaje już tylko dwóch polityków tej partii Rafał Trzaskowski (52 l.) i Radosław Sikorski (61 l.) - Będzie to ktoś, kto, po pierwsze, nadaje się najlepiej na ten urząd, po drugie - ma największe szanse na wygranie, po trzecie - nie będę to ja. Naprawdę! – napisał premier.