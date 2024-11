Posłanka KO opowiedziała wstrząsająca historię! "Staruszka w zniszczonym płaszczu"

Będziemy walczyć, ale żeby ta walka mogła być skuteczna, to potrzebne nam są pieniądze, bo bez pieniędzy nie da się ani prowadzić kampanii, ani też innych działań związanych z tym, że partia jest fundamentem tej kampanii. (...) Przede wszystkim trzeba wygrać wybory prezydenckie, bo to powinien być początek zmiany sytuacji w Polsce, przywrócenia praworządności, demokracji, szans rozwojowych Polski, tego co imponowało naprawdę w świecie. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie tym, którzy już nas wsparli. (...) To jest jedyna szansa na to, by w Polsce można było zachować demokrację, i żeby otworzyć drogę do cofnięcia się z tego wszystkiego, co w tej chwili w Polsce się dzieje - tego wielkiego nieszczęścia, które dzisiaj Polskę spotyka. Prosimy o finansowe wsparcie - mówił Kaczyński.