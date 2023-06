Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Posłanka KO dobitnie o „trzeciej drodze” PSL i Polski 2050. „Zachód lub Wschód”

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” była posłanka KO Katarzyna Lubnauer, która odniosła się do zaproszenia opozycji i PiS-u do wspólnej rozmowy przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Z PiS-em się nie rozmawia i to jest dla nas oczywiste. Mam wrażenie, że „trzecia droga” nie rozumie jednej rzeczy. To nie jest tak, że możemy sobie wybrać coś po środku. Tak naprawdę możemy sobie wybrać Wchód lub Zachód. Nie ma trzeciej drogi – mówiła.