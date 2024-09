Posłanka Jachira chce wyprowadzić z Sejmu krzyż, kaplicę, a nawet... choinki. "Do modlitwy służy kościół"

Cisza powinna być zachowana

Obrady Sejmu rozpoczynają się często od minuty ciszy upamiętniającej śmierć byłych parlamentarzystów, czy innych zasłużonych Polaków. Wspomnienie kończy spontanicznie inicjowana modlitwa "Wieczny odpoczynek." Nie podoba się to Klaudii Jachirze. - Gdy marszałek Sejmu prosi o chwilę ciszy, by upamiętnić zmarłe osoby, to ta cisza powinna być zachowana. Do modlitwy służy kościół, a nie Sejm – mówi posłanka. Jachira idzie dalej. Chce przygotować przepisy, które doprowadzą do zdjęcia krzyża wiszącego sali plenarnej, a pytana czy jej zdaniem zniknąć powinny też choinki w okresie świątecznym, potwierdza. - “Choinki” najlepiej podziwiać w ich naturalnym środowisku, czyli w lesie, ale ogólnie w świeckich instytucjach publicznych, nie powinno być symboli religijnych – twierdzi posłanka.

Prowokacja słabej atencjuszki

Przeciwko takiej wizji parlamentu twardo protestuje Sebastian Kaleta (35 l.). - Prowokacja słabej atencjuszki. Nie ma do zaprezentowania nic innego oprócz awantury. Mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał odpowiadać karnie za to, że modli się w obecności Jachiry – ironizuje poseł Suwerennej Polski.

Sedno Sprawy - Krzysztof Bosak 09.09.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.