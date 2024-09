Posiedzenie sztabu kryzysowego. Ostra reakcja Tuska! Nikt się tego nie spodziewał

Co to znaczy w porównaniu do danych, które usłyszeliśmy wczoraj wieczorem? Jeśli dobrze rozumiem, poziom wody, minimalnie, ale rośnie. Po odpowiedzi, że są różne urządzenia i dlatego pomiar jest utrudniony premier odparł ostro: - Czyli jak rozumiem, nie jesteście państwo w stanie, na krótkim odcinku i bez opadów, przewidzieć państwo wody w przybliżeniu do 10 cm? Różnica jest solidna, rosło w nocy, rośnie teraz. Powiem delikatnie, jest inaczej niż 8 godz. temu sądziliśmy. Ja tak dopytuję, aby nie było nieuzasadnionego nastroju euforii i poczucia ulgi we Wrocławiu. Od rana obserwuję, że "najgorsze za nami", dlatego apeluję, abyśmy wytrzymali nerwowo i możliwie trafnie odgadywali ten trend.