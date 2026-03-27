Poseł PiS w furii! "Gęby sobie wycieracie". Padły mocne słowa w obronie Trumpa

Debata paliwowa w Sejmie nabrała międzynarodowego wymiaru, gdy koalicja rządząca oskarżyła prezydenta USA Donalda Trumpa o wywołanie kryzysu.

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk ostro skrytykował te zarzuty, nazywając je "ruskimi onucami" i broniąc Trumpa jako strategicznego partnera Polski.

Jakie są dalsze implikacje tych oskarżeń dla polskiej sceny politycznej i stosunków międzynarodowych?

Niespodziewany obrót debaty paliwowej

Debata nad projektami ustaw obniżających akcyzę i wprowadzających maksymalne ceny paliw, będącymi częścią pakietu CPN premiera, niespodziewanie nabrała międzynarodowego wymiaru. Zamiast skupiać się wyłącznie na krajowych rozwiązaniach, posłowie koalicji rządzącej skierowali oskarżenia w stronę... prezydenta USA Donalda Trumpa. Jarosław Urbaniak, przedstawiając stanowisko KO w sprawie omawianych projektów, mówił jeszcze w czwartek do posłów opozycji: "Nikt na tej sali nie wywołał wojny w Iranie. Wszystkie zarzuty, że jest kryzys paliwowy na świecie, kierujcie nie do rządu, ale do Waszyngtonu i Tel Awiwu". Twierdził, że to działania Trumpa, w tym wywołanie wojny w Iranie, odpowiadają za światowy kryzys paliwowy i wzrost cen w Polsce.

Kuźmiuk odpowiada: "To są dopiero ruskie onuce"

Takie oskarżenia nie mogły pozostać bez odpowiedzi. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk, wyraźnie oburzony, stanął w obronie Donalda Trumpa, nazywając go "naszym strategicznym partnerem", który gwarantuje Polsce bezpieczeństwo i udostępnia najwyższe technologie obronne.

Z sejmowej mównicy grzmiał: "Wczoraj tu się odbyły gremialne ataki na prezydenta Trumpa i na Stany Zjednoczone. Nasz strategiczny partner, który udostępnia nam najwyższe technologie, jeśli chodzi o obronność. Powoduje, że tutaj stacjonuje 11 tys. żołnierzy. A państwo sobie, za przeproszeniem, gęby wycieracie Trumpem, który gwarantuje nam bezpieczeństwo. To są dopiero ruskie onuce, to jest dopiero prorosyjskość".

Reakcje i dalsze oskarżenia

Słowa Kuźmiuka wywołały natychmiastową reakcję. Poseł Urbaniak określił jego wystąpienie jako "desperackie", dodając: "Wy z Trumpem robicie sobie zdjęcia, zamiast z nim o tym rozmawiać. To miała być wojna kilkudniowa, a trwa już kilka tygodni. Projekty są właśnie teraz, bo przestaliśmy wierzyć, że problem zostanie w najbliższym czasie rozwiązany". Podkreślił również, że projekty ustaw są konieczne, ponieważ koalicja przestała wierzyć w szybkie rozwiązanie problemu kryzysu paliwowego.

Wtórował mu Tomasz Trela z Lewicy, wskazując na odpowiedzialność prezydenta USA i dodając: "Jeśli uważacie, że ten kryzys wziął się znikąd, to jesteście oderwani od rzeczywistości". Sejmowa debata pokazała, że kwestia cen paliw w Polsce jest silnie powiązana z geopolityką i staje się polem do ostrej walki politycznej, gdzie oskarżenia o "prorosyjskość" padają z obu stron.

19

Express Biedrzyckiej - Paweł Kowal Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.