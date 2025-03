Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 06.03.2025

Poseł PiS krytycznie o Trumpie: "Powinien naciskać na Rosję, a nie tylko na Ukrainę"

Marcin Przydacz z PIS to były szef polskiej dyplomacji. Polityk ma wiele uwag to ostatnich decyzji Donalda Trumpa, uważa, że zbyt dużą presję wywiera na Kijów, a zbyt małą na Moskwę. - Co do rozmów w ogóle o szeroko pojętym pokoju no to ja osobiście uważam, że tutaj przede wszystkim trzeba lewar położyć na stronę rosyjską nie ukraińską - mówi Przydacz w "Sednie Sprawy"