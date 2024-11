Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 19.11.2024

Poseł PiS apeluje o większą i szybszą pomoc dla powodzian: "Tempo wydawania tych decyzji jest żałosne"

Kamil Bortniczuk jest mieszkańcem Głuchołaz, które bardzo ucierpiały podczas wrześniowej powodzi. Poseł PiS dobrze ocenia działania państwa i służb w pierwszych tygodniach po ataku żywiołu. Krytykuje za to rząd za proces wypłaty odszkodowań. - Ci ludzie są naprawdę w fatalnej sytuacji. To jest niezadawalające i zakres tej pomocy jest niezadowalający. Ja to będę podnosił na najbliższym posiedzeniu Sejmu by to prawo natychmiast zmienić - mówi Bortniczuk w "Sednie Sprawy"