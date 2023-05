Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Poseł Lewicy: Partia Ziobry to skóra, fura i komóra

jot 13:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Poseł Lewicy Tomasz Trela był we wtorek 23 maja gościem "Expressu Biedrzyckiej". W rozmowie z Kamilą Biedrzycką polityk bez hamulców ostro recenzował poczynania władzy. Komentując to, co dzieje się między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy, ocenił, że - Nikt z Suwerennej Polski nie będzie ginął za Ziobrę. Partia Ziobry to skóra, fura i komóra - grzmiał Trela. Obejrzyjcie całą rozmowę.