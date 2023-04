Poruszający wpis prof. Gierka o mamie. Polały się łzy. Popłynęły wyrazy wsparcia

Kim była Stanisława Gierek, żona Edwarda Gierka? Ludzie pamiętają ją do dziś

Stanisława Gierek, żona Edwarda Gierka, zmarła 14 kwietnia 2007 roku w szpitalu w Cieszynie. Jej panieńskie nazwisko brzmiało Jędrusik. Stanisława urodziła się 10 lutego 1918 roku w Sosnowcu. Ślub z Edwardem Gierkiem wzięła w 1937 roku, w małżeństwie przeżyli razem 64 lata. O Stasi Gierkowej było w PRL, między innymi za sprawą jej niepodrabialnego i wyjątkowego stylu. Żona dygnitarza nosiła charakterystyczną fryzurę, upięte wysoko włosy, mocno natapirowane i spryskane lakierem. Swego czasu stała się ikoną mody, na którą z zazdrością zerkały Polki. W jednym z wywiadów Teresa Owczarek, projektantka mody z Telimeny mówiła o Gierkowej: - Pani Stasia miała tak zwaną trudną sylwetkę. Rozmiar 46 przy wzroście poniżej 160 centymetrów. Na domiar złego sama obmyślała sobie stroje, a zazwyczaj to, czego pragnęła, w ogóle do niej nie pasowało. Jednak słuchała naszych rad. Żona Gierka lubiła też postawić na wyrazisty makijaż, lubiła podkreślać oczy niebieskimi lub perłowymi cieniami. Krążyły nawet plotki o tym, że Gierkowa podobno latała do fryzjera aż do Paryża!

Syn Edwarda Gierka wspomina zmarła mamę

W dniu 16. rocznicy śmierci o ukochanej mamie wspomniał prof. Adam Gierek i pozostawił na Facebooku poruszający wpis: - ZACHOWAĆ PAMIĘĆ – 14 Kwiecień 2023r. W dniu dzisiejszym mija 16 rocznica śmierci Stanisławy GIEREK z domu Jędrusik ,zmarła 14 kwietnia 2007r. w cieszyńskim szpitalu. Była o pięć lat młodsza od swojego męża Edwarda. Urodziła się 10 lutego 1918 roku w Sosnowcu .Wyszła za mąż za Edwarda Gierka w 1937 roku, przeżyli razem 64 lata. Edward Gierek zmarł 29 lipca 2001r. Stanisława Gierek pochowana jest tam gdzie jej mąż, na cmentarzu w Sosnowcu – Zagórzu przy ul. Zuzanny. Cześć JEJ Pamięci. Sympatycy profesora od razu ruszyli z komentarzami. - Byli prawdziwa elita Polski. Starsze pokolenie nigdy tej epoki gierkowskiej nie zapomni - napisała pani Jana. A inna internautka dodała: - To prawda, ja też jestem z tego pokolenia. Nigdy wcześniej ani później nie było takiego poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa jak w dekadzie E. Gierka. Pod wpisem prof. Gierka pojawiło się też mnóstwo wyrazów pamięci o zmarłej.

