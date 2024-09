Poruszające wystąpienie Andrzeja Dudy w Wieluniu. "Wybaczenie to jedno, zadośćuczynienie to drugie"

Uroczystości rozpoczęły się od wycia syren alarmowych i 12 uderzeń w dzwon "Pamięć i przestroga", który Andrzej Duda podarował Wieluniowi 5 lat temu. Każde uderzenie miało symbolizować 1200 ofiar poległych w czasie niemieckiego bombardowania. Następnie prezydent zabrał głos.

- Śmiało można powiedzieć tak: w istocie wybaczyliśmy, choć pamiętamy, choć ból jest, choć cały czas są jeszcze dziesiątki tysięcy tych, którzy zostali osobiście skrzywdzeni przez Niemców - powiedział. - Wybaczenie i uznanie winy to jedno, a zadośćuczynienie za szkody to drugie. I ta sprawa cały czas jeszcze nie jest załatwiona i nigdy nie była załatwiona od 80 lat, licząc cały okres II wojny światowe - dodał.

Stwierdził także, że wierzy, iż sprawa zostanie załatwiona, gdy szkody zostaną zadość uczynione. - Wierzę w to głęboko, że będzie załatwiona, bo nikt nigdy nie zrzekł się oczekiwania wobec tego, że jeżeli ktoś po prostu przyszedł i coś nam zniszczył, to powinien nam to oddać takie samo albo za to zapłacić. Tak, jak jest zupełnie naturalne, że jeżeli ktoś, komuś wyrządził szkodę, to musi ponieść tego oczywiste konsekwencje, także w postaci przywrócenia do stanu poprzedniego, albo wypłaty takiej kwoty, która to umożliwi - mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że 40 lat życia za żelazną kurtyną nie da się wyrównać, ale za policzalne straty poniesione w czasie II wojny światowej zadość uczynienie jest możliwe, a nawet należne. Porównał tę sytuację do wojny na Ukrainie.

- Tak samo, jak oczekujemy my i oczekuje cały wolny świat, że Rosja zapłaci za zbrodnie na Ukrainie i za zniszczenia, których dzisiaj na Ukrainie dokonuje, bo to jest element zwykłej sprawiedliwości i zwykłej logiki następstw. Jeżeli jest zniszczenie, należy się zadośćuczynienie, i jeśli jest winny tego, to winny jest za to odpowiedzialny - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent stwierdził, że polskie władzy powinny się tego domagać i będą to robić aż do skutku. Wyraził także na wsparcie wspólnoty międzynarodowej w tej sprawie.

