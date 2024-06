Porównali braci Mentzenów do braci Kaczyński! Wymowna reakcja

Leszek Miller wbija szpilkę Biedroniowi i Śmiszkowi: "To jak rodzina na swoim. Wprowadzono w błąd elektorat SLD"

Tajny plan Kaczyńskiego. Co z wyborami prezydenckimi?

O co chodzi?

Tomasz Mentzen ukończył Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo pracuje jako programista aplikacji i określa się jako ekspert w zakresie kryptowalut i przedsiębiorcę. Ostatnio chciał spróbować swoich sił w polityce, startując w wyborach europejskich, w których zdobył 17 tysięcy głosów. To jednak nie wystarczyło, by uzyskać mandat europosła. Jak sam stwierdził, jego wynik to w dużej mierze zasługa brata.

- Wiadomo, że obecnie świecę jedynie blaskiem odbitym. Swojego jeszcze nie wypracowałem. Ale może się uda jakoś uaktywnić w najbliższym czasie i przy następnych wyborach - o ile będę startował - uda się część głosów uzyskać samodzielnie - mówił w wywiadzie dla "Gazety Pomorskiej".

Tomasz Mentzen został także zapytany, czy "aspiruje do roli bliźniaka", sugerując ich podobieństwo do Lecha i Jarosława Kaczyńskich.

- Rozumiem analogię do braci Kaczyńskich, ale nie. Jeśli chodzi o politykę, Sławek odgrywa i będzie odgrywał wśród nas rolę dominującą. Nie mam ambicji ani chęci, żeby konkurować z nim na tym polu. Tym bardziej, że z bliska przyglądałem się temu, ile poświęcił temu sukcesowi. Ja na pierwszym miejscu stawiam rodzinę, a wiem, że tak duża ekspozycja medialna nie przyniosłaby niczego dobrego dla mojej rodziny - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Sławomir Mentzen:

Quiz. Co wiesz o Konfederacji? Sprawdź to! Pytanie 1 z 12 Jak brzmi pełna nazwa partii Konfederacja? Konfederacja Wolność i Niepodległość Konfederacja Niepodległa i Suwerenna Polska Konfederacja Polska Dalej