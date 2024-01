Porażające słowa Pawła Kukiza na temat Donalda Tuska. W ogóle się nie hamował!

Paweł Kukiz został poproszony komentarz w sprawie postu, jaki pojawił się na profilu Donalda Tuska na Twitterze o „końcu okupacji Polski przez PiS”. - Zapomniał dodać, że rozpoczęła się okupacja przez Koalicję Obywatelską, przez Donalda Tuska. Forma okupacji PiS-u, która ludziom wydawała się siermiężna, to przy tej obecnej nic – mówił na antenie radia Wnet,

Zdaniem polityka Polska jest ciągle okupowana politycznie, nie tylko od czasów transformacji ustrojowej, ale od 1945 roku. Stwierdził także, że Donald Tusk jest znacznie sprawniejszym „okupantem” niż był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Paweł Kuki uznał, że obecny premier „idzie po całości”.

- Dla niego znoszenie ustawy uchwałą jest normą. Dla jego urzędników, polecenia wodza partyjnego Tuska są ważniejsze niż uprawnienia prezydenta, więc to już jest hardcore'owa forma okupacji – uznał polityk.

Lider Kukiz’15 ocenił szybkie zmiany związane z nowym rządem jako pośpiech Donalda Tuska w „sfederalizowaniu” Polski z Brukselą, by wprowadzić w naszym kraju euro. Według niego to jasny cel powrotu lidera PO do krajowej polityki. Widać, że Paweł Kukiz nie hamował się podczas wypowiedzi!

