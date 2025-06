„Poranny Ring”: Czarnek potwierdza przymiarki do Kancelarii Prezydenta

– Kancelaria powinna być niezwykle aktywna w dziele punktowania tego rządu i tworzenia koalicji, by go obalić przed 2027 rokiem – powiedział poseł PiS.

– Byłem już premierem, prezesem, teraz jestem szefem kancelarii, dobrze że konklawe się skończyło, bo przynajmniej papieżem nie będę – bo to zajęte i to przez dobrego człowieka – ironizował, ale szybko przeszedł do konkretów. Podkreślił, że celem nowej kancelarii ma być nie tylko polityczna aktywność, lecz także realny wpływ na losy kraju.