Poparcie Morawieckiego nie pomogło kandydatowi PiS. Nie został wójtem

32-letni Bartosz Szajner zwyciężył w przedterminowych wyborach na wójta gminy Wojsławice (Lubelskie). Szajner, który dotychczas był zastępcą wójta tej gminy zdobył blisko 57,8 proc. głosów. Samorządowiec pokonał w przedterminowych wyborach konkurenta, którego popierało Prawo i Sprawiedliwość. Oficjalnie popierany przez PiS 30-letni Jędrzej Halerz zdobył 15,6 proc. głosów. Poparcia w wyborach udzielili mu lokalni politycy PiS, a także były premier Mateusz Morawiecki, który mówił o nim: - To najlepszy kandydat. Skuteczny, merytoryczny, pracowity. Co ciekawe, prywatnie ten młody polityk jest mężem posłanki Prawa i Sprawiedliwości Moniki Pawłowskiej. W przeszłości pełnił m.in. funkcję koordynatora okręgowego partii Wiosna. Zrezygnował z członkostwa w partii w 2021 r., kiedy Pawłowska odeszła z klubu Lewicy i przeszła do Porozumienia Jarosława Gowina (potem do PiS).

- Potrzebujemy świeżej energii, nowego spojrzenia i ogromu pracy – dla naszych dzieci, wnuków, rodziców i dziadków. Wiem, gdzie zapukać i jakie drzwi otworzyć aby pozyskać dla gminy niezbędne środki do funkcjonowania i rozwoju. Doskonale znam problematykę małych gmin i miejscowości wiejskich. Chcę być dobrym gospodarzem i sprawnym menedżerem. Nie jestem uwikłany w żadne układy i powiązania - chcę przynieść powiew świeżości do naszej Małej Ojczyzny. Nazywam się Jędrzej Halerz. Mam 30 lat. Jestem przedsiębiorcą. Od wielu lat z sukcesami prowadzę działalność gospodarczą. Przez wiele lat współpracowałem z biznesem, samorządowcami, politykami szczebla krajowego i międzynarodowego. Teraz chcę realizować się w służbie gminie Wojsławice - tak już w lutym reklamował się młody kandydat na wójta.

W sumie o stanowisko wójta Wojsławic ubiegało się czworo kandydatów. 21,5 proc. głosów uzyskał 62-letni Jacek Semeniuk, popierany przez PSL. Natomiast 56-letnia przedsiębiorczyni, była przewodnicząca Rady Gminy Wojsławice Jolanta Jabłońska uzyskała ok. 5,1 proc. głosów. Każdy z kandydatów startował z własnego komitetu, podkreślał, że nie należy do żadnej partii politycznej. Frekwencja w niedzielnych wyborach wyniosła ponad 62 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Przedterminowe wybory zarządzone zostały po śmierci dotychczasowego wójta gminy Henryka Gołębiowskiego, który zmarł nagle 3 stycznia 2026 r. w wieku 68 lat. Gołębiowski rządził gminą od 2014 r. W wyborach samorządowych w kwietniu 2024 r. startował z własnego komitetu i wygrał w pierwszej turze, zdobywając ponad 55 proc. poparcia (950 głosów).

Kim jest nowy wójt Wojsławic?

Bartłomiej Szajner jest rolnikiem. W ostatnich wyborach parlamentarnych bez powodzenia startował do Sejmu z list Konfederacji. Zastępcą wójta Wojsławic został w lutym 2025 r. W przedterminowych wyborach poparcia udzielili mu m.in. samorządowcy z ościennych gmin, działacze Konfederacji, a także posłanka PiS Anna Dąbrowska-Banaszek. Gmina Wojsławice leży we wschodniej części woj. lubelskiego, w powiecie chełmskim. Obejmuje 23 miejscowości, w których mieszka łącznie około 3,5 tys. mieszkańców.