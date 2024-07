Poparcie dla partii stabilne jak nigdy wcześniej. Jedno ugrupowanie może pochwalić się przyrostem wyborców!

KO na czele peletonu

Z zadeklarowanych wyborców 32 proc. głosowałoby na Koalicję Obywatelską - co oznacza wzrost o 3 p.p. w porównaniu do wyników badania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Co istotne, jedynie KO w tym badaniu osiąga wzrost. Pozostałe partie niczego nie zyskały. Nieco mniej ankietowanych swój głos oddałoby na PiS - 30 proc., bez zmian w stosunku do poprzedniego badania.

Na trzecim miejscu ex aequo uplasowała się Konfederacja oraz Trzecia Droga, na którą głosowałoby 11 proc. ankietowanych, na Lewice natomiast 9 proc. Od początku czerwca ich wyniki nie uległy zmianom.

„Preferencje partyjne pod koniec czerwca (CATI)” – CBOS Flash 25/2024 już dostępny pod linkiem: https://t.co/EANLsanNZv pic.twitter.com/n4OhHQhb9v— CBOS (@CBOS_Info) July 1, 2024

Tylko 6 proc. niezdecydowanych

Spośród osób, które w badaniu zadeklarowały chęć udziału w wyborach 6 proc. nie wie na kogo oddałoby swój głos. Natomiast jeden proc. badanych chce zagłosować na inne partie niż wymienione.

79 proc. badanych deklaruje chęć udziału w wyborach, jest to spadek 5 punktów procentowych w porównaniu do badania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 24 do 27 czerwca 2024 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

