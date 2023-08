Poncyljusz: Giertych może nam zaszkodzić. Ferment w szeregach Platformy po decyzji Tuska

Roman Giertych jest jedną z tych osób, obok których nie przechodzi się obojętnie. Kiedyś twarz sprzeciwu wobec akcesji Polski do Unii, najbardziej nielubiany minister edukacji w historii, zajadły krytyk środowiska LGBT, z czasem przeszedł polityczna przemianę. Zagospodarowanie byłego wicepremiera Paweł Poncyljusz nazywa sprytnym ruchem, ale niepozbawionym ryzyk. - Giertych chce wyrównać rachunki z Kaczyńskim i Tusk mu to umożliwia. Jego obecność na naszych listach może mieć pozytywne, ale i negatywne skutki. Dla części naszego elektoratu, będzie kojarzył się z pełnieniem funkcji ministra edukacji w rządzie PiS – twierdzi Poncyljusz. I niejako potwierdzeniem tych słów jest postawa profesora Ryszarda Bugaja (79 l.). - To symboliczną decyzja , która odpycha mnie od Koalicji Obywatelskiej. Zasady przestają obowiązywać, istotne jest tylko to, czy coś się sprzeda, czy nie – mówi nam ekonomista i były polityk. Więcej zrozumienia dla zaskakującego ruchu Donalda Tuska zdaje się mieć nawet Ryszard Czarnecki (60 l.) z PiS. - Giertych jest zwierzęciem politycznym. Politykami byli jego dziadek i jego ojciec. Chciał wrócić i wykorzystał nadarzającą się okazję – wyjaśnia Czarnecki. A Marcin Duma, prezes Instytutu Badań Społecznych i Rynkowych IBRIS, nie ma wątpliwości, że we wprowadzeniu Romana Giertycha na listy Koalicji Obywatelskiej, nie chodzi wcale o to, żeby realnie mierzył się z Jarosławem Kaczyńskim (74 l.) w województwie świętokrzyskim. - Giertych ma mówić za Donalda Tuska. Ma mówić atakować Kaczyńskiego i PiS dużo ostrzej i w takiej poetyce, w której przewodniczący Platformy nie chciałby funkcjonować – tłumaczy nam ekspert.

