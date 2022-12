Polskie drony trafią do Ukraińców. Czytelnicy "Super Expressu" pomagają w ich zakupie

To czeka w nowym roku

Aby Ukraińcy mogli zapobiegać nieustannym atakom z powietrza, muszą mieć skuteczną broń. Jedną z nich są drony Warmate dostarczane do Ukrainy przez Grupę WB – producenta z Ożarowa Mazowieckiego. Każdy z nas może przyczynić się do zakupu kolejnych dronów, na które czekają już ukraińskie oddziały. Zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu zorganizowała redakcja portalu Defence24.pl.

– Chodzi o drony Kamikaze uzbrojone w odpowiednie głowice, które mają zasięg 30 km. Operator, widząc np. czołg, kieruje dron na cel. Warmate to skuteczna broń, ponieważ Rosjanie nie potrafią zagłuszać sygnału, dzięki któremu dron jest naprowadzany przez pilota. Warmate jest ciągle udoskonalany, dostaje m.in. nowsze kamery – opowiada były kmdr Maksymilian Dura, ekspert Defence24.pl.

Czytelnicy "SE" wspierają akcję

Środki można wpłacić na stronie: https://zrzutka.pl/2e2khr. Czasu na wsparcie zbiórki jest już niewiele – kończy się ona 31 grudnia. – Czytelnicy „Super Expressu” już w dużym stopniu wsparli naszą akcję. Po moim udziale w programie „Raport Złotorowicza” zbiórka powiększyła się szybko o 100 tys. zł. Dziękuję za to i zachęcam do dalszych wpłat – dodaje Maksymilian Dura.

Dron Warmate ma 1,6 m rozpiętości i ponad 1 m długości, waży ok. 6 kg. Polskie drony drony Kamikaze są zaliczane do kategorii amunicji krążącej. Warmate stanowi alternatywę dla przeciwpancernych pocisków kierowanych. Bezzałogowiec cechuje się wysoką celnością. W powietrzu może przebywać do 60 minut.

