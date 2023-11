Polski MSZ o sytuacji w Strefie Gazy: "Z zadowoleniem przyjmujemy informacje"

Od piątku rano trwa przerwa w walkach. COGAT (agenda izraelskiego MON odpowiedzialna za sprawy palestyńskie) poinformowała, że do Strefy Gazy wjechało 200 ciężarówek z pomocą humanitarną. Stało się to pierwszy raz od 7 października, czyli początku wojny Izraela z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas.

W komunikacie opublikowanym na polskich rządowych stronach MSZ informuje: "Z zadowoleniem przyjmujemy informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP, i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do enklawy. Jest to rezultat nieprzerwanych międzynarodowych wysiłków dyplomatycznych."

Polska dyplomacja pogratulowała wszystkim partnerom zaangażowanym w osiągnięcie tego ważnego kroku i wyraziła nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane. Podkreślono też konieczność jak najszybszego uwolnienia wszystkich uprowadzonych osób. - Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie Strefy Gazy przez pozostałych obywateli RP -czytamy w komunikacie.