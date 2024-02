Polska wyśle wojsko na Ukrainę? Jednoznaczna opinia Tuska

Sytuacja na froncie, gdzie od dwóch lat trwa wojna ukraińsko-rosyjska, od kilku tygodni zrobiła się bardzo trudna. Wszystko ma związek z ograniczeniem pomocy dla broniącego się państwa, przede wszystkim braku uchwalenia kolejnego pakietu pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. Największym problemem z którym teraz zmaga się Ukraina to mała ilość amunicji. Do tego, to właśnie Rosja zaczęła przejmować inicjatywę, czego najlepszym dowodem jest zajęcie Awdijiwki, mieście we wschodniej części broniącego się państwa. Część przywódców z Zachodu, w tym przede wszystkim prezydent Francji, zaczął się zastanawiać, czy nie należałoby wysłać swoich wojsk, by wesprzeć siły Kijowa. Jednoznaczne stanowisko w tej sprawie ma natomiast polski rząd. Dziś mówił o tym premier Donald Tusk, który gości w Pradze.

- Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy, mamy tu wspólne stanowisko […]. Uważam, że nie powinniśmy dzisiaj spekulować o przyszłości, czy zdarzą się takie okoliczności, które zmienią to stanowisko, dzisiaj powinniśmy skoncentrować się, tak jak to robi rząd polski czy rząd czeski, żeby maksymalnie wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym - ocenił szef rządu. Wczoraj w podobnym tonie wypowiadał się prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Paryżu.

