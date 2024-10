Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Polska politolożka: Tusk pozycjonuje się antyniemiecko

Prof. Renata-Mieńkowska-Norkiene - politolożka, Team Europe Direct, gościła w poniedziałkowym "Expressie Biedrzyckiej". Ekspertka od polityki odniosła się do aktualnych wydarzeń w polskiej polityce i nawiązała do ostatnich wystąpień premiera. Jak oceniła: Tusk pozycjonuje się antyniemiecko. Dlaczego? Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.