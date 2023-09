Polska naruszyła przestrzeń powietrzną Białorusi?

Polska naruszyła terytorium Białorusi?

Jak twierdzi strona białoruska, "polski śmigłowiec wojskowy Mi-24 przekroczył granicę państwową na bardzo niskiej wysokości, wleciał na głębokość 1200 metrów na terytorium Białorusi, a następnie zawrócił". Ze wstępnych informacji wynika, że do zdarzenia miało dojść w rejonie berastawickim w obwodzie grodzieńskim. Białoruś przekazała również, że "strona polska została wezwana do złożenia stosownych wyjaśnień i przeprowadzenia dokładnego śledztwa w sprawie incydentu".

Co na to strona polska? - Będziemy analizowali sytuację, trzeba podchodzić z bardzo dużą ostrożnością do oświadczeń ze strony Białorusi — powiedział w Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Przedstawiciel polskiego rządu dodał, że to, "co mówią (służby białoruskie - PAP), zwykle nie jest oparte na prawdzie, a mają one do osiągnięcia cel polityczny". Tłumaczył, że "tym celem jest najczęściej działanie nieprzyjazne wobec Polski, bo oni nas traktują jako państwo nieprzyjazne, zachowują się wobec nas, jako wobec państwa wrogiego, otwarcie to mówią". I dodał: "Różnego rodzaju prowokacje, do których dochodziło i których spodziewamy się jeszcze bardzo wielu, zwłaszcza w ciągu najbliższych 6 tygodni do czasu wyborów parlamentarnych, to niestety częste zjawisko, że Białoruś i Rosja takie działania podejmuje". I w związku z tym "należy podchodzić z dużą ostrożnością do wszelkich oświadczeń białoruskiej bezpieki lub służb".

Dalsze kroki Polski w tej sprawie będą zależne od działań ze strony białoruskiej.

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej