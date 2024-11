Polska miejscowość wpisana na listę celów broni atomowej przez Rosjan!

Baza w Redzikowie otwarta

W ubiegłym tygodniu amerykańska baza rakietowa w Redzikowie została oficjalnie otwarta. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, przedstawiciele USA i NATO, a także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Baza ma chronić Stany Zjednoczone i ich europejskich sojuszników przed atakami balistycznymi, zwłaszcza z Iranu. w bazie zainstalowany jest m.in. system Aegis Ashore – lądowy odpowiednik montowanego na okrętach systemu antyrakietowego Aegis, służącego do obrony przed pociskami balistycznymi. Wyposażona w ten system baza w Redzikowie, obok bliźniaczej bazy w rumuńskim Deveselu, ma służyć do obrony Europy przez pociskami średniego (1000-3000 km) i pośredniego (3000-5500 km) zasięgu.

- Obecne zagrożenia i to, co się dzieje za wschodnią granicą, skłania nas do tego, aby jeszcze bardziej rozszerzać działanie bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Prowadzimy takie rozmowy w NATO - powiedział w środę w Sejmie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Reakcja Rosji

Podczas briefingu w Moskwie, Maria Zacharowa oceniła otwarcie bazy, budowanej od 2016 r., za "prowokacyjny krok", który ma wpisywać się w szereg działań destabilizujących sytuację w regionie. - Otwarcie amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Polsce prowadzi do wzrostu poziomu zagrożenia nuklearnego, jest to prowokacyjny krok ze strony Waszyngtonu (...) Prowadzi to w naturalny sposób do wzrostu ryzyka strategicznego, a w konsekwencji do zwiększonego poziomu zagrożenia nuklearnego - stwierdziła rzeczniczka MSZ Rosji. Jej zdaniem wspomniana baza, budowana niemal przez dekadę "z całkowitym pominięciem rosyjskich obaw dotyczących bezpieczeństwa", przez te wszystkie lata była przedmiotem największej uwagi Rosji, przede wszystkim z punktu widzenia przygotowania środków zaradczych.

- Obiektywnie prowadzi to do podważenia stabilności strategicznej i w połączeniu z innymi szkodliwymi środkami o charakterze wojskowo-politycznym i wojskowo-technicznym ma na celu projekcję amerykańskiej siły na tysiące kilometrów od terytorium Stanów Zjednoczonych w celu wywarcia nacisku na Rosję i niektóre inne mocarstwa nuklearne - przekonywała. Następnie oznajmiła:

- Biorąc pod uwagę charakter poziomu zagrożeń, który stwarzają tego typu zachodnie obiekty wojskowe, baza tarczy antyrakietowej w Polsce od dawna została wpisana na listę priorytetowych celów potencjalnego zniszczenia, która w razie potrzeby może zapewnić szerokie spektrum najnowszej broni

