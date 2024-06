Polscy wydawcy apelują do posłów: brońcie polskich mediów, a nie cyfrowych gigantów

Ewa Zajączkowska-Hernik: Jeśli politycy PiS mają czyste sumienia, to sami powinni zrzec się immunitetów

To ważny apel

Apel wystosowali prezesi największych medialnych koncernów zrzeszonych w Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych , w tym prezes Katarzyna Białek w imieniu wydawcy „Super Expressu” Grupy ZPR. W projekcie widzą między innymi zagrożenie dla pluralizmu mediów w Polsce. - Może zmusić je do funkcjonowania w modelu, w którym dostęp do wiarygodnych treści będzie wyłącznie płatny, co będzie stanowić zagrożenie dla fundamentalnych wartości demokratycznych – czytamy w liście. Wydawcy zwracają też uwagę na zapewnienie im uczciwego wynagrodzenia za tworzone i publikowane treści dziennikarskie, które wykorzystują obecnie bezpłatnie globalne firmy technologiczne.

Posłowie nie poczekają z głosowaniem

Wiceprzewodniczący sejmowej kultury Norbert Kaczmarczyk z PiS uważa, że to ważny apel, nad którym parlamentarzyści powinni się jeszcze pochylić. - Warto byłoby popracować nad tymi postulatami w Senacie. Jest jeszcze szansa, żeby zadowoleni byli twórcy, dziennikarze i wydawcy – mówi polityk PiS. O zdanie zapytaliśmy też wiceszefową komisji kultury z Koalicji Obywatelskiej. - Nie możemy czekać z ta ustawą, ponieważ nałożono na nas ogromne kary. Duża część środowiska jest też zadowolona. Zdajemy sobie jednak sprawę, że te przepisy nie są idealne, dlatego dajemy sobie czas na rozmowę. Na 10 września zwołane zostanie Forum Praw Autorskich. Wrócimy do dyskusji – zapowiada Urszula Augustyn (60 l.)

