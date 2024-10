Polityk PSL reaguje na słowa kard. Nycza o związkach partnerskich. "Bardzo światły głos"

- Jak na polski Kościół to bardzo nowatorskie podejście. Przede wszystkim to głos, który nie jest stekiem obelg, inwektyw. To bardzo światły głos, przynajmniej części polskiego Kościoła. To też głos, który świadczy o zdolności części polskiego Kościoła do dialogu - stwierdził Michał Kamiński. - Mam nadzieję, że głos kard. Nycza na tych kolegach i koleżankach z PSL, dla których głos Kościoła ma znaczenie, zrobi wrażenie i skłoni do refleksji - dodał.