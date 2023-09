Polityk PO ujawnił, co się zmieni w pogrzebach po ich wybranej. Dobry pomysł?

Polska zażąda reparacji wojennych od Rosji?! "We wrześniu rozpocznie prace zespół"

Rafał Trzaskowski pojawił się w Radomiu, gdzie spotkał się z mieszkańcami i opowiadał o sprawach, które opozycja zobowiązuje się zmienić po ewentualnej wygranej w wyborach. „100 konkretów na 100 dni” już wcześniej przedstawił lider PO Donald Tusk podczas konwencji w Tarnowie.

- Te 100 konkretów to jest początek, program na 100 dni. Jeśli chcemy żeby Polska była europejskim krajem, musimy wybiegać w przyszłość – przekonywał prezydent Warszawy.

Opowiedział także, jakie zmiany w sprawie pochówków nastąpią, a zwłaszcza opłat, jakie trzeba uiścić.

- Nie wiem czy państwo mieli ostatnio do czynienia z pochówkiem czy cmentarzem. To jest oczywiście sprawa trudna, traumatyczna dla nas wszystkich. Jedno jest pewne. Ceny powinny być jasne z góry na każdym cmentarzu, za każdą posługę. Wie, jak te ceny powinny wyglądać. Ta sytuacja po prostu powinna być przejrzysta. To jest nowoczesne państwo – mówił Rafał Trzaskowski.

Ponadto polityk stwierdził, że ocena z religii nie powinna być umieszczana na świadectwie, a lekcje religii w szkołach powinny być albo na początku albo na końcu dnia zajęć. Podkreślił także, że szkoły powinny uczyć przydatnych rzeczy.

- Polska szkoła powinna uczyć, jak szybko weryfikować informacje, a nie kucia na blachę. Koniec tego ślęczenia nad książkami nocami – skwitował Rafał Trzaskowski.

