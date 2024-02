Polityk PiS o synu Sikorskiego: "Czuje się bardziej Amerykaninem niż Polakiem"

Radosław Sikorski i jego żona, amerykańska pisarka i dziennikarka Anne Applebaum, mają dwóch synów: Aleksandra i Tadeusza. - Otrzymał imię na cześć Kościuszki – powiedział przed laty Sikorski w wywiadzie-rzece "Strefa zdekomunizowana". Okazało się, że syn szefa polskiej dyplomacji, tak jak i Tadeusz Kościuszko, trafił do amerykańskiej armii. Służy w oddziałach Cyber Corps. Na stronie Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którego Tadeusz Sikorski jest absolwentem, można znaleźć zdjęcia żołnierza i jego dumnych rodziców. Zdaniem generała Mieczysława Bieńka (73 l.) w przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa, taka sytuacja nie budzi najmniejszych kontrowersji. - USA to nasz sojusznik. Więc szczególnie działania w cyberprzestrzeni mogą służyć nam wszystkim – twierdzi wojskowy. Wątpliwości ma były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz (55 l.), chociaż podkreśla, że nie jest to wielki problem. - Oczekiwałbym, żeby obywatele Polscy służyli w polskim wojsku. Rozumiem jednak, że syn ministra Sikorskiego posiada podwójne obywatelstwo i wybrał służbę w sojuszniczej armii USA. Widocznie czuje się bardziej Amerykaninem niż Polakiem i jedynie to wywołuje we mnie negatywne emocje. - mówi nam senator PiS. Tymczasem Radosław Sikorski dopytywany przez dziennikarzy o historię jego syna nie chciał już zdradzać żadnych dodatkowych informacji– Myślę, że to są szczegóły, których nie musicie państwo znać. Za chwilę będę żałował, że to powiedziałem – uciął temat minister spraw zagranicznych.

