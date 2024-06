Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Polityk KO ostro: To mogą być ostatnie tygodnie Suwerennej Polski

W "Expressie Biedrzyckiej" gościem był polityk Koalicji Obywatelskiej i wiceminister sprawiedliwości, Arkadiusz Myrcha. ostro odniósł się do tego, co dzieje się wokół Funduszu Sprawiedliwości, a także polityków Suwerennej Polski. - Ziobro dawał przyzwolenie na to co się działo w Funduszu Sprawiedliwości. (...) To mogą być ostatnie tygodnie Suwerennej Polski - ocenił mocno.