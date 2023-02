Politycy mają miesiąc ferii, a dzieci dwa tygodnie! "Nie leżymy do góry brzuchem"

Tyrada Czarnka w Sejmie. "Panie Donaldzie Tusku, to jest chamstwo, a nie willa plus"

We wtorek (7 lutego) rozpoczęły się trzydniowe obrady Sejmu. Kolejne posiedzenie zaplanowane jest dopiero na 7-9 marca. Takiej przerwy od pracy nie mają nawet dzieci, które wkrótce rozpoczną dwutygodniowe ferie. - Zimowy wypoczynek dla dzieci powinien być dłuższy jak dwa tygodnie, bo przez ten czas dziecko nie wypocznie po prawie półrocznej intensywnej nauce – mówi nam Hanna Zubik (36 l.) z córeczką Darią, uczennicą drugiej klasy szkoły podstawowej w Siedlcach. - Posłowie wypoczywają dłużej od dzieci, a powinni zająć się pracą – dodaje. Co robią posłowie, gdy nie ma posiedzeń Sejmu? - Kalendarz mamy wypełniony spotkaniami. Ja spotykam się z działkowcami, spółdzielcami i hodowcami gołębi. Teraz mam zaplanowane spotkania z taksówkarzami, bo PiS przygotowało ustawę, która ukróci patologię przy przejazdach z aplikacji. Do tego uczestniczę w posiedzeniach zespołu ds. Europejskiej Unii Zdrowotnej – opowiada nam poseł KO Jerzy Borowczak. - My nie leżymy do góry brzuchem – tłumaczy polityk.

